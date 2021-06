Tausende Jugendliche nehmen an Trinkgelage in Industriegebiet in Palma teil

Auf Mallorca hat am Wochenende erneut ein großangelegtes Trinkgelage in Palmas Industriegebiet Son Castelló stattgefunden. Rund tausend Jugendliche nahmen an der illegalen Veranstaltung teil. In den sozialen Netzwerken kursierten mehrere Videos.

Dabei konsumierten die Teilnehmer eine große Menge an Alkohol und tanzten auf der Straße. In mehreren Videos waren zudem Jugendliche zu sehen, die auf parkende Autos sprangen und diese beschädigten.

Nach Angaben der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora ist es für die Lokalpolizei beinahe unmöglich in das Geschehen einzugreifen. Die Zufahrt wird regelrecht von den Teilnehmern abgeriegelt.

Bereits seit mehreren Wochen finden in dem Industriegebiet am Stadtrand von Palma immer wieder illegale Partys statt.