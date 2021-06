Dieb stiehlt E-Bike der Polizei in Palma

Ein Dieb hat am vergangenen Montag ein 3500 Euro teures E-Bike der Polizei in Palma gestohlen. Wie die Behörde mitteilte, klaute der Täter das Fahrrad vor der Wache in der Innenstadt am Carrer Jaume Llull Garau.

Eine Anwohnerin hatte beobachtet, wie ein junger Mann mit dem Rad wegrannte. Sie meldete dies auf der Dienststelle. Die Beamten konnten nur feststellen, dass das E-Bike entwendet wurde. Unklar ist, ob es abgeschlossen war.

Um herausfinden, wer der Täter ist, sollen Aufnahmen der Überwachungskamera ausgewertet werden. Für ihn dürfte es schwierig werden, das Fahrrad zu verkaufen. Es ist mit einer Nummer markiert. Die Polizei in Palma ist mit 15 E-Bikes auf den Straßen der Stadt unterwegs.