Deutsche Abiturientinnen werden in Krankenhaus auf Mallorca festgehalten

Auf Mallorca werden drei deutsche Abiturientinnen in einem Krankenhaus festgehalten, obwohl sie negativ auf Corona getestet worden waren. Eine weitere aus der Bundesrepublik stammende und zu dieser Gruppe gehörende Schülerin sei positiv getestet worden, teilte der mit dem Fall beauftragte, in Ulm tätige Rechtsanwalt Markus Haintz mit. Die Bundesbürgerinnen hätten deswegen ihren für Freitag, 2. Juli, vorgesehenen Flug verpasst.

Laut Rechtsanwalt Haintz wurde die Gruppe zunächst in einem Krankenhaus festgehalten. Später seien die Schülerinnen in ein anderes Krankenhaus verbracht worden, wo sie die Nacht verbracht hätten.

Unabhängig vom Testergebnis sollte die Gruppe bei Vorliegen der Ergebnisse von PCR-Tests ins Corona-Hotel Bellver verbracht werden, um dort zehn Tage Quarantäne zu verbringen. Jetzt solle diese im Krankenhaus absolviert werden, so der Anwalt. Ihm wurde nach eigenen Angaben in einem der Krankenhäuser ein Gespräch mit den Bundesbürgerinnen von der Hospital-Leitung verweigert. Er war dort in Begleitung eines spanischen Anwalts erschienen. Der Chefarzt habe sinngemäß gesagt, Recht zähle hier nicht, sondern Infektionsschutz.

Ein Gerichtsbeschluss für die Quarantäne liegt nach Angaben von Rechtsanwalt Haintz nicht vor, eine schriftliche Anweisung der Gesundheitsbehörde ebenfalls nicht. Ein Staatsanwalt vor Ort habe gesagt, dass die Festsetzung rechtswidrig sei und die jungen Frauen das Krankenhaus jederzeit verlassen dürften.

In der vergangenen Woche hatte eine Richterin angeordnet, 181 rechtswidrig im Corona-Hotel Bellver festgehaltene negativ getestete spanische Abschlussschüler angeordnet, umgehend freizulassen. Dieser Anordnung folgte die sozialistisch-linkspopulistische Regionalregierung unter Ministerpräsidentin Francina Armengol nur widerstrebend.