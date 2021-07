Parkplatzeinweiser in Can Pastilla liefern sich blutigen Messerkampf

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben in Can Pastilla, einem Vorort von Palma de Mallorca, zwei Parkplatzeinweiser festgenommen, die sich in die Haare geraten waren. Den beiden Männern ging es laut einer Pressemitteilung um die Kontrolle eines Bereichs in der Nähe des Feuchtgebiets Ses Fontanelles.

Beide Parkplatzwächter musste mit Stichverletzungen ins Krankenhaus Son Espases gebracht werden. Sie sind 42 und 47 Jahre alt und wegen aggressiver Verhaltensweisen bereits seit Jahren polizeibekannt.

Zu dem Messerkampf kam es gegen 23.30 Uhr in der Nacht zum Dienstag. Mehrere Anwohner hatten die Polizei gerufen.

Anders als in Deutschland gibt es auf Mallorca selbsternannte Parkplatzeinweiser und -wächter, die von Autofahrern Geld erwarten. Bezahlt man nicht, kann es passieren, dass das Auto beschädigt wird. Die Einweiser rekrutieren sich aus sehr niedrigen Bevölkerungsschichten, nicht wenige sind Quasi-Analphabeten.