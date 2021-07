Abiturienten hinterlassen Sachschäden in Corona-Hotel in Palma de Mallorca

Einige Abiturienten, die zuvor in dem Quarantäne-Hotel Bellver in Palma untergebracht waren, haben nach Angaben des Hotelkonzerns Meliá, Sachschäden hinterlassen. Insgesamt müssen 22 Terrassen, zwei Zimmer und ein Bad instand gesetzt werden. Auch wurden in einigen Zimmern Essensreste und Fußabdrücke an den Wänden vorgefunden.

Auch sei es notwendig, einige Möbel auszutauschen und Wände zu streichen, so der Konzernsprecher. Der Schaden beträgt eine Gesamtsumme von 1820 Euro.

Aufgrund einer Massenansteckung während Abschlussfahrten von Abiturienten auf Mallorca, waren zahlreiche positiv und negativ getestete Schüler in dem Hotel Bellver in Quarantäne gebracht worden. Insgesamt hatten sich spanienweit 4000 Schüler angesteckt, rund 8000 mussten in Quarantäne.