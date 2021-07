Neue Hitzewelle rollt auf Mallorca zu

Es wird heiß auf Mallorca. Bis zum Ende der Woche steigen die Temperaturen auf der Insel kontinuierlich an. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet kann am kommenden Wochenende die 40-Grad-Marke geknackt werden.

Zu Beginn der Woche pendeln sich die Werte inselweit zwischen 30 bis 33 Grad ein. Dabei bleibt es überwiegend sonnig. Wolken gibt es kaum. Nachts sinken die Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad ab.

In Pollença, Sa Pobla und Inca können am Mittwoch bis zu 36 Grad erreicht werden. Freitag und Samstag klettern die Werte dann in einigen Regionen auf 40 Grad. Die Hitzewelle hält allerdings nur kurz an: Ab Sonntag sinken die Temperaturen dann wieder auf 30 Grad ab. Die Wassertemperatur liegt bei 26 Grad.