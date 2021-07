Neue Coronawelle ohne Impfungen laut Regionalregierung "chaotischer und problematischer"

Laut dem Corona-Experten der Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln, Javier Arranz, wäre die neue Welle "chaotischer und problematischer", wenn die Impfkampagne nicht schon so weit fortgeschritten wäre. Es sei halt so, dass die meisten Personen, die jetzt in den Krankenhäusern liegen, entweder gar nicht oder nur zur Hälfte geimpft sind, sagte er am Montag.

Was die bevorstehende Entwicklung anbelangt, so äußerte Arranz, dass mit der Spitze der neuen Welle in ein bis zwei Wochen zunächst auf Menorca und parallel dazu auch auf Mallorca zu rechnen sei. Auf Ibiza müsse man noch einige Zeit warten.

Neben der Impfkampagne habe auch die vorsichtige Deeskalationsstrategie nach der Welle im Frühling dazu beigetragen, dass alles bislang nicht allzu schlimm geworden sei. Was die angedachten Restriktionen anbelangt, so sagte Arranz, dass es "nicht unendlich viele" gebe.