Zehn zeitweise isolierte Abiturienten verlangen Schadenersatz von Mallorca-Regierung

Zehn Abiturienten, die nach ihrer Abschlussreise in das Corona-Hotel Bellver am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca eingewiesen worden waren, wollen von der Balearen-Regierung Schadenersatz. Jeder wolle nach Angaben ihres Anwalts, der Vater von einem der Schüler ist, 5000 Euro.

Die Abiturienten stammen aus der andalusischen Stadt Córdoba. Der Anwalt beschuldigt die Regionalregierung, sie illegal sechs Tage lang ihrer Freiheit beraubt zu haben. Eine schriftliche behördliche Verfügung dafür habe zudem nicht vorgelegen.

Im Juni waren über 200 Abiturienten vom spanischen Festland im Bellver-Hotel isoliert worden. Darunter fanden ich nicht nur positiv Getestete, sondern auch ihre negativ getesteten engen Kontakte. Letztere durften das Hotel nach einem Urteil verlassen.

in dieser Angelegenheit hat inzwischen auch die Gesundheitsfunktionärin Maria Antònia Font Ärger, die für die Verbringung der Schüler in das Hotel verantwortlich gezeichnet hatte. Sie wurde vor ein Gericht Palma geladen. Im schlimmsten Fall droht ihr Gefängnis wegen illegaler Freiheitsberaubung.