Neue Kameradin bei der Nationalpolizei in Palma

Die zwei Monate alte Cockerspaniel-Hündin „Sisu” wird in Zukunft die Hundestaffel der Nationalpolizei in Palma unterstützen. Sie soll vor allem als Drogenspürhund eingesetzt werden. Die offizielle Einführung fand am Donnerstag vergangener Woche im Polizeipräsidium statt.

Betreut und umsorgt wird die Hundedame von ihrem zweibeinigen Dienstkumpanen Alberto, der sie mit ganzem Stolz seinen Arbeitskollegen präsentierte. Derzeit befindet sich die Hündin noch in der Eingewöhnungsphase. Das junge Tier wird unter anderem mit lauten Geräuschen, elektrischen Rolltreppen und glatten Böden vertraut gemacht.

In einigen Monaten lernt die Hündin dann, illegale Substanzen zu erkennen. Insgesamt werden bei der Hundestaffel auf Mallorca und den Nachbarinseln 20 Hunde eingesetzt. Doch die Tiere kommen nicht nur zur Aufspürung von Drogen und Ähnlichem zum Einsatz. Weitere Aufgabenbereiche der Vierbeiner sind beispielsweise das Aufspüren von vermissten oder verletzten Personen sowie die Fahndung nach Sprengstoff und illegalen Waffen.