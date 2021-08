Strandtipp des Tages: die Cala Llombards

Die Cala Llombards liegt im Südosten von Mallorca. Sie liegt zwischen dem gleichnamigen Ferienort und der Cala de Santanyí. Die Bucht gilt als einer der schönsten Strände auf der Insel.

Der Strand ist etwa 60 Meter lang. Die Bucht wird von begrünten Felsenklippen umrahmt. In den Sommermonaten ist die Cala Llombards gut besucht. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt: Eine Strandbar serviert Snacks, Getränke und frischen Fisch. Außerdem werden dort Strandliegen und Sonnenschirme vermietet.

Anfahrt

Von Santanyí fährt man in Richtung Es Llombards, am Kreisverkehr nimmt man die zweite Ausfahrt und folgt der Beschilderung zur Cala Llombards. Kostenlose Parkplätze sind in Strandnähe vorhanden.