Disney macht Kultladen auf Mallorca für immer dicht

Der zu Kultstatus gelangte Disney-Laden in der Fußgängerzone Sant Miquel in Palma de Mallorca wird geschlossen. Am 3. September werde es soweit sein, meldete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Donnerstag. Danach werde die Ware nur noch online zu erstehen sein. Es handelt sich um das letzte Geschäft dieser Art auf Mallorca.

Den Laden gibt es seit 25 Jahren an der gleichen Stelle. Die Mitarbeiter waren dort 15 bis 20 Jahre beschäftigt und werden arbeitslos. Laut der Zeitung sind fehlende Verkauferlöse nicht der Grund für die Schließung, sondern eine Änderung der Unternehmensstrategie.

Disney macht auch zehn wwitere Läden in Spanien und 60 in den USA und Kanada dicht.