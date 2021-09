Zwölf Stunden Stromausfall nach Blitzeinschlag in Palma

In dem Stadtviertel Puntiró in Palma hat es am Montag einen zwölfstündigen Stromausfall gegeben. Grund dafür waren zwei Blitzanschläge. Rund 200 Anwohner mussten bis in den frühen Morgenstunden am Dienstag gezwungenermaßen auf die Stromversorgung verzichten.

Das zuständige Energieversorgungsunternehmen Endesa erklärte den Vorfall in einer Pressemitteilung. Aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen war die Reparatur des Schadens nicht früher möglich.

Bei den Anwohnern führte das zu Unmut. Sie beklagen vor allem den unzureichenden Service angesichts der derzeitigen hohen Strompreise.