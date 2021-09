Corona-Inzidenz auf Mallorca jetzt niedriger als in Deutschland

Mallorca und die Nachbarinseln stehen, was die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz angeht, inzwischen besser als Deutschland da. Momentan befindet sie sich laut dem spanischen Gesundheitsministerium bei 74,09 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Der spanische Schnitt beträgt 67,77. In Deutschland lag der Wert am Montag bei 83,3.

Am höchsten sind die Inzidenzwerte derzeit in den Exklaven Melilla und Ceuta sowie in Extremadura und im Baskenland.

Unterdessen wurde bekanntgegeben, dass sich fast 100.000 Menschen auf den Balearen bislang mit dem Coronavirus infizierten. Das balearische Gesundheitsministerium meldete am Montag genau 97.301 Ansteckungen. Was die Toten angeht, so nähern sich die Inseln Schritt für der 1000-Fälle-Marke. 928 wurden am Montag registriert.