Neue Corona-Mutation Mu könnte impfungsresistent sein

In Spanien sind erste Coronafälle mit einer neuen, möglicherweise impfungsresistenten Mutation namens Mu festgestellt worden. 77 Menschen in Andalusien hätten sich damit angesteckt, so das spanische Gesundheitsministerium. Dass die Mutation bereits auf den Balearen ist, wurde noch nicht registriert. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO war diese Variante zuerst im Januar 2021 registriert worden. Inzwischen ist sie in 39 Ländern vorhanden.

Die Mutation muss noch genauer untersucht werden, um festzustellen, ob sie wirklich so impfungsresistent wie vermutet ist. Die momentan grassierenden Corona-Mutationen sind Alpha, Beta, Gamma wobei letztere in den vergangenen Wochen immer zahlreicher im Umlauf waren.

Die Corona-Ansteckungszahlen in Spanien gehen insgesamt im Augenblick kontinuierlich zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca und den Nachbarinseln liegt derzeit deutlich unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohner.