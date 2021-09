Das Wetter wird wechselhaft auf Mallorca

Auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen herbstlich. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet wechseln sich Sonne und Regen auf der Insel ab. Die Höchsttemperaturen erreichen dabei um die 27 Grad.

Der Mittwoch startet überwiegend sonnig, gegen Mittag zieht sich der Himmel in den meisten Regionen zu. Es kann gelegentlich zu Regenschauern kommen. Die Höchstwerte pendeln sich bei 25 Grad ein. Auch Donnerstag kann es immer wieder regnen. Die Temperaturen bleiben konstant.

Am Wochenende bleibt es ebenfalls wechselhaft. Die Sonne zeigt sich erst wieder am Sonntag den ganzen Tag. Dann wird erneut die 30-Grad-Marke in einigen Regionen auf Mallorca geknackt. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 26 Grad.