TV-Tipp: Ein Klassiker des spanischen Kinos

Einen Klassiker des spanischen Regisseurs Luis Buñuel strahlt Arte in der Nacht auf Freitag, 8. Oktober, ab 0.20 Uhr aus. In „Der Würgeengel” (1962) widmet Luis Buñuel sich seinem Lieblingshassobjekt: der Bourgeoisie. Anhand einer Extremsituation, in der sich die Dekadenz des Bürgertums offenbart, legt er die Verlogenheit und Heuchelei der gehobenen Gesellschaft bloß.

Die Handlung des Schwarz-Weiß-Streifens: Eine vornehme Abendgesellschaft trifft sich zu einer Dinnerparty bei Ehepaar Nobile. Ein mysteriöses Ereignis bricht nach dem Abendessen über die Gäste herein: Niemand kann den Raum verlassen. Auch von außen lässt sich das Haus nicht betreten. Bald werden Wasser und Nahrung knapp. Die letzten Stunden der Gefangenschaft sind von psychologischer und physischer Gewalt geprägt. Plötzlich sind die Gäste davon überzeugt, dass der Selbstmord des Hausherrn den Bann brechen kann...