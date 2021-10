Wohl keine Closing-Party im Bierkönig auf Mallorca

Es wird immer wahrscheinlicher, dass das Kultlokal Bierkönig an der Schinkenstraße auf Mallorca auch in diesem Jahr keine Closing-Party veranstalten wird. Entsprechende Ankündigungen sind bislang auf der Facebook-Seite des Etablissements ausgeblieben. Im Jahr 2019 hatte die Traditionsfestivität vom 18. bis 20. Oktober stattgefunden, im Folgejahr fiel sie coronabedingt aus.

Stattdessen werden weitere coronagerechte, also vor sitzendem Publikum stattfindende Aufführungen von Künstlern angekündigt: Am Montag, 18. Oktober gibt sich der Sänger Tobee die Ehre. Bereits am Sonntag ist Mia Julia dran, die auch am 24. Oktober wieder auftritt.

Dank genauer Einhaltung von Abstands- und sonstigen Coronaregeln konnte der Bierkönig die gesamte Saison über geöffnet bleiben. Der Mega-Park dagegen blieb geschlossen.