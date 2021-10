Sprunghafter Corona-Anstieg in Deutschland, verhaltene Entwicklung auf Mallorca

Während in Deutschland die Zahl der Corona-Ansteckungen wieder sprunghaft in die Höhe schnellt, ist diese Entwicklung auf Mallorca im Augenblick noch verhalten. Am Donnerstagabend meldete das Gesundheitsministerium in Madrid eine Sieben-Tage-Inzidenz von 31,07 Fällen pro 100.000 Einwohner.

In Deutschland wurde am Freitag jedoch die Zahl 95,1 gemeldet, wobei die Lage vor allem in Bayern, Sachsen und Thüringen besorgniserregend ist.

Bei der Entscheidung über Restriktionen wird in Europa jetzt auch die Belegung der Krankenhäuser stärker beobachtet. Sowohl auf der Insel als auch in Deutschland müssen die wenigsten der neuen Fälle ins Krankenhaus. Das liegt an der hohen Impfquote.