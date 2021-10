Das deutsche Konsulat auf Mallorca sucht Mitarbeiter

Das deutsche Konsulat in Palma sucht ab Anfang Januar 2022 eine/n Mitarbeiter/in für die Bearbeitung von Passangelegenheiten und anderen Anträgen einschließlich Schalterdienst, allgemeinen Aufgaben des Büromanagements wie Telefonate, Korrespondenz in deutscher und spanischer Sprache und Beantwortung von Anfragen. Bei der Stelle handelt es sich um eine zunächst auf etwa fünf Monate befristete Mutterschaftsvertretung in Vollzeit.

Nach Angaben des Konsulats besteht im Anschluss eventuell Aussicht auf eine Weiterbeschäftigung in Teilzeit. Bewerber sollten sowohl über muttersprachliche Deutschkenntnisse als auch gute Spanischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen. Gefordert wird außerdem ein sicherer Umgang mit moderner Bürotechnologie und den gängigen IT-Programmen, die Bereitschaft zum Erlernen von IT-Fachprogrammen sowie Berufserfahrung im Verwaltungs-/Dienstleistungsbereich.

Vorausgesetzt wird eine bestehende ordnungsgemäße Anmeldung auf Mallorca mit NIE-Nummer. Der Arbeitsvertrag richtet sich nach spanischem Recht.

Bewerbungen einschließlich Motivationsschreiben, tabellarischem Lebenslauf mit Foto, Ausbildungsnachweisen und Arbeitszeugnissen und/oder Empfehlungsschreiben ausschließlich per Mail an info@palma.diplo.de. Gespräche mit ausgewählten Bewerbern werden vor Ort am 1. und 2. Dezember stattfinden.