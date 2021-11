Corona-Inzidenz: Stabilität in Spanien, explosive Zunahme in Deutschland

Während sich die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in Spanien und auch auf Mallorca im Rahmen hält, steigt sie in Deutschland unaufhörlich in Riesenschritten. Das Robert-Koch-Institut meldete für Montag 154,8 Fälle pro 100.000 Einwohner. In Spanien lag sie dagegen am Freitag bei nur 24,31.

Der große Unterschied dürfte damit zu tun haben, dass die Impfquote in Spanien mit inzwischen über 80 Prozent ungleich höher als in Deutschland ist, wo die 70 Prozent noch lange nicht erreicht sind.

Was Mallorca und die Nachbarinseln anbelangt, so liegen diese spanienweit inzwischen an der Spitze. Die Inzidenz lag am Freitag bei 42,93. Für die Region Extremadura etwa wurde lediglich die Zahl 10,15 genannt. Ähnlich niedrig ist die Inzidenz in Galicien und La Rioja.