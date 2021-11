Das Wetter auf Mallorca bleibt schmuddelig, aber der Regen wird wärmer

Nach einer Beruhigung am Montag trübt sich das Wettergeschehen auf Mallorca bereits am Dienstag wieder ein. Die Meteorologen von Aemet rechnen mit zum Teil heftigen Gewittern und ergiebigen Regenmengen. Deswegen gilt dann die Warnstufe Gelb. Allerdings soll der Wind nicht so stark wehen wie am vergangenen Wochenende.

Auch am Mittwoch, Donnerstag und Freitag soll es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit regnen. Die Höchsttemperaturen werden wieder die 20-Grad-Marke überschreiten. Nachts jedoch sinken die Werte wie in der Jahreszeit üblich auf 11 bis 12 Grad.

Erst in der kommenden Woche nimmt die Regenwahrscheinlichkeit wieder ab.