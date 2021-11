Starkregen führt zu Überschwemmungen und Stromausfällen

Das schlechte Wetter hat Mallorca weiter fest im Griff. Am Dienstag gingen in Palma und Calvià mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Es kam zu Stromausfällen und Überschwemmungen auf Mallorca. So war der Strom zeitweise in der Jaume III und der Vía Roma in Palma sowie in Teilen von Andratx und Manacor weg. Straßen – wie die Verbindung von Campos nach Colònia de Sant Jordi – mussten gesperrt werden.

Das staatliche Wetteramt Aemet rechnet auch am Mittwoch mit weiteren hohen Regenmengen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad. Auch am Donnerstag soll es weiterhin gewittern bei Werten zwischen 8 und 13 Grad. Die Meterologen prognostizieren, dass es in den kommenden Tagen zu Schneefällen in der Tramuntana kommen kann. Der Regen soll auch das Wochenende über anhalten.

In der Tramuntana wurde der regenreichste November seit 20 Jahren registriert. Die Stauseen sind bereits zu 90 Prozent gefüllt.