Spanien-Inzidenz jetzt deutlich höher als in Deutschland

Angesichts der Tatsache, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Spanien inzwischen deutlich höher als in Deutschland ist, könnte das Robert-Koch-Institut das Land schon bald zum Hochrisikogebiet erklären. Während die Bundesrepublik für Mittwoch die Zahl 289 pro 100.000 Fälle meldete, liegt diese in Spanien nunmehr schon bei 424,07.

Das Robert-Koch-Institut gibt Veränderung bei der Corona-Bewertung anderer Länder in der Regel freitags heraus. Sollte Spanien Hochrisikogebiet werden, bedeutet das für Geimpfte, dass vor der Einreise nach Deutschland eine Online-Anmeldung auszufüllen ist. Für Ungeimpfte gilt Testpflicht bei der Einreise und eine zehntägige Quarantäne, die durch eine Testung am fünften Tag abgekürzt werden kann.

Dabei sehen die Balearen innerhalb von Spanien immer besser aus: Für den Archipel meldete das spanische Gesundheitsministerium den Wert 321,29. Das ist erheblich geringer als etwa in La Rioja (859,92), Navarra (753,48), Baskenland (666,38) oder Madrid (610,22).