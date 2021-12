Deutlich weniger Parkplätze trotz immer mehr Autos in Palmas Zentrum

In Palma de Mallorca gibt es seit mehreren Monaten rund 730 Parkplätze weniger. Das geht aus einer Anfrage der liberalen Partei Ciudadanos an die Linksregierung der Stadt hervor. Der sozialistische Verkehrsdezernent Francesc Dalmau informierte die Opposition über diese Zahl.

Während der aktuellen Legislaturperiode wurden in Palma 256 Parkplätze entfernt, weil neue Fahrradwege entstanden sind. 477 Abstellflächen mussten Fußgängerzonen weichen.

Das Rathaus von Palma verfolgt das Ziel, den Autoverkehr in der Innenstadt deutlich zu reduzieren. Der Plan "Palma camina", also "Palma geht zu Fuß" sieht vor, dass von 2022 an nur noch Anwohner im Stadtzentrum, das von den Avenidas umschlossen wird, ihren Wagen abstellen dürfen. Außerdem sollen weitere Fahrradwege geschaffen und Parkautomaten erneuert werden.

Gegen "Palma camina" gibt es Protest: Die Vereinigung "Recuperem Palma" befürchtet, dass Kunden des Einzelhandels ausbleiben, weil sie nicht mehr nah genug an den Geschäften parken können. Die Regierung verweist auf zahlreiche Parkhäuser.