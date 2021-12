Ungewöhnlicher Weihnachtsvorfall: Mann geht mit Samuraischwert auf Wirt los

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben einen 34-jährigen Mann festgenommen, der den Betreiber einer Bar in Palma an Weihnachten mit einem Samuraischwert mehrfach bedroht haben soll.

Der Wirt verweigerte dem betrunken aufgetauchten und bei ihm mit Schulden in der Kreide stehenden Spanier nach offiziellen Angaben am Heiligen Abend den Eintritt, woraufhin dieser die Waffe zog. Am nächsten Tag sei er mit dem Schwert zurückgekehrt.

In der Vergangenheit war der Mann schon mehrfach in anderen Bars ausfällig geworden. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde er in einer anderen Bar ausfindig gemacht und abgeführt.