Restaurant-Besucher am Paseo Marítimo können kostenlos parken

Gute Nachrichten für Restaurant-Besucher am Paseo Marítimo in Palma. Sie werden künftig kostenlos im Parkhaus Marquès de la Sénia in der gleichnamigen Straße ihr Auto abstellen können. Das ermöglicht ein Abkommen zwischen dem Gastronomenverband Mallorcas und der städtischen Betreibergesellschaft der Parkhäuser in Palma (SMAP).

Das Angebot gilt für alle Lokale, die dem Gastronomenverband angeschlossen sind. Die kostenfreie Parkdauer ist auf zwei Stunden begrenzt.

Die Stadt will mit der Aktion die Wirte am Paseo Marítimo unterstützen. Sie können mit einem Nachlass von 50 Prozent Parkticketpakete für ihre Gäste kaufen.