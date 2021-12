Krankenhaus-Lage auf Mallorca trotz Ansteckungsexplosion relativ stabil

Obwohl derzeit auf Mallorca ein Ansteckungsrekord den anderen jagt, bleibt die Lage in den Krankenhäusern erstaunlich stabil. 61 Patienten befanden sich am Anfang der Woche auf den Intensivstationen, nur wenige mehr als noch vor einigen Tagen. Und in den normalen Corona-Stationen ist die Zahl sogar zurückgegangen, und zwar von 234 am Montag auf 229 am Dienstag.

Andersherum ist die Zahl der in häuslicher Quarantäne versorgten Personen so hoch wie nie. 16.731 wurden am Dienstag gezählt. Deswegen wurden jetzt nach Angaben des regionalen Gesundheitsministeriums 45 neue Kräfte zur Betreuung abgestellt. In dieser Hinsicht sind auch Mitarbeiter der Streitkräfte aktiv.

Die nicht so angespannte Lage in den Krankenhäusern dürfte mit der Tatsache zu tun haben, dass sich die Omikron-Variante immer schneller auch auf den Inseln ausbreitet. Diese Mutation gilt als viel ansteckender, die Krankheitsverläufe sind aber milder.