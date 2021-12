Deutschen-Hochburg jetzt mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca

Mallorca hat einen neuen Spitzenreiter bei den Sieben-Tage-Inzidenzwerten. Für die Deutschen-Hochburg Andratx vermeldete die balearische Gesundheitsbehörde IB-Salut am Donnerstag die Zahl 1443,2 Fälle pro 100.000 Einwohner. Auf Rang 2 folgen Campos (1258,5) und auf 3 Estellencs (1223,2). Als Corona-Hotspots auf Mallorca gelten auch Puigpunyent (929,5) und Esporles (919,2).

Die Lage in den größeren Städten auf der Insel sieht zwar auch nicht gut, aber besser aus: In Inca liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 587,9, in Manacor bei 534,5 und in Palma bei 700,2.

Coronafreie Orte gibt es auf Mallorca nur noch zwei, nämlich Banyalbufar und Escorca. Gut sieht die Lage auch in Lloret de Vistalegre und Consell aus.