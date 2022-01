Temperaturen nachts auch im Flachland auf Mallorca unter 0 Grad

Vielerorts sind die Temperaturen auf Mallorca in der Nacht zum Samstag auch im Flachland unter den Gefrierpunkt gesackt. Laut dem Wetterdienst Aemet wurden etwa in Binissalem minus 1,3 Grad, in Campos minus 2,6 Grad, in Lluc minus 2,3 Grad und am Flughafen von Palma minus 0,3 Grad gemessen.

Kalt geht es auch in die neue Woche. Nachts geht es höchstens auf 4 Grad hoch, am Tag steigen die Werte bis auf Weiteres selten über 14 Grad. Mit Regen und viel Wind wird nicht gerechnet.

Der Unterschied zu großen Teilen von Deutschland ist derzeit, dass es dort kälter, aber auch erheblich feuchter ist.