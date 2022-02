78 Prozent der Balearen-Sekundarschüler schon mit Alkohol vertraut

78 Prozent der Schüler weiterführender Schulen auf den Balearen haben in ihrem Leben schon einmal Alkohol probiert. Nach der Autonomen Gemeinschaft von Navarra mit 81,2 Prozent liegt die Inselgruppe damit auf dem zweiten Platz in Spanien, denn der nationale Durchschnitt liegt bei 73,9 Prozent. Diese Daten wurden in einer Studie zum Drogenkonsum in der Sekundarstufe in Spaniens Schulen (ESTUDES) für das Jahr 2021 veröffentlicht. Im Vorjahr lag die Zahl bei 80,8 Prozent.

25,7 Prozent der auf den Inseln befragten Personen gaben zu, im Monat vor der Befragung fünf oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit konsumiert zu haben. Dieser Prozentsatz ist niedriger als der spanische Durchschnitt, der bei 27,9 Prozent liegt. Alle Regionen sind sich darin einig, dass Frauen mehr Alkohol trinken und sich mehr betrinken als Männer, wobei dieser Unterschied in Madrid, Kantabrien und auf den Kanarischen Inseln besonders ausgeprägt ist.

Bei Tabak sind die Statistiken ähnlich. Das Durchschnittsalter, in dem die Schüler mit dem Tabakkonsum beginnen, liegt bei 14,2 Jahren. Mit 14,7 Jahren beginnen sie täglich zu rauchen, während sie im Alter von 14,8 Jahren im Durchschnitt zum ersten Mal Cannabis ausprobieren.