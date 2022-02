So können Sie am kommenden Wochenende die Altstadt von Palma entdecken

Am kommenden Wochenende werden in Palma diverse Führungen durch die Altstadt angeboten. Diese finden jeweils am Samstag, 19. Februar, sowie am Sonntag, 20. Februar, zwischen 10 und 14 Uhr statt und dauern rund eine Stunde. Los geht es am Museo de Mallorca auf dem Carrer de la Portella 5.

Die touristischen Führungen werden in verschiedenen Sprachen durchgeführt. Ein Ticket kostet fünf Euro. Der Erlös des Geldes geht an diverse Hilfsorganisationen, unter anderem an die Asociación Tardor.

Mehr Informationen findet sie auf der Facebook-Seite der Touristenführerin Eliana Pacífico.