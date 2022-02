Pferde-Statue am Kreisverkehr in Port d'Alcúdia steht wieder

In Port d'Alcúdia, im Norden von Mallorca, können Autofahrer nun wieder die rote Pferde-Statue am Kreisverkehr der Sportanlage "Polideportivo" bestaunen. Die Statue "Cavall mirant al cel d'Alcúdia" des Künstlers Aligi Sassu wurde an diesem Dienstag wieder aufgestellt.

Im März vergangenen Jahres wurde das Kunstwerk von einem Sattelschlepper beschädigt und vom Sockel gerissen. Daraufhin musste die Kreisverkehrs-Skulptur in Sant Llorenç restauriert werden.



Aufgrund der hohen Kosten stand die Reparatur kurzzeitig auf der Kippe. Die Pferde-Statur gilt als eine der bekanntesten Kunstwerke des italienischen Künstlers Sassu auf Mallorca.