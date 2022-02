Beben auf Mallorca hatte Ursprung in der Serra de Tramuntana

Die beiden Erdbeben, welche Dienstagnacht im Westen zu spüren waren, hatten ihre Epizentren in Bunyola und Deià und wiesen eine Stärke von 2,2 beziehungsweise 2,5 auf der Richterskala auf, wie das Nationale Geographische Institut mitteilte. Die Erschütterungen wurden um 19.46 Uhr und 21.36 Uhr in Bunyola, Marratxí und Palma verspürt. Insgesamt 124 Anrufe gingen bei der Notrufnummer, die meisten von ihnen aus Marratxí.

Der Professor für physische Geografie an der Balearen-Universität UIB, Cels García, erklärte, dass die Erdbeben ihren Ursprung in Brüchen im Gestein der Serra de Tramuntana liegen würden. Die Tramuntana gliedert sich in hoch gelegene Gesteinsblöcke und tiefer gelegenen Gebieten wie dem Raiguer. Diese Brüche würden sich bewegen und zu kleinen Bewegungen an der Oberfläche führen. Das Nationale Geographische Institut entdeckte am vergangenen Montagmittag auch eine seismische Bewegung in der Balearischen See, im Kanal von Valencia. Der Kanal von Valencia ist ein Unterwasserkanal, der entlang der katalanischen Meeresachse verläuft und eine sehr ausgeprägte Geomorphologie aufweist. Trotzdem sei es für den Professor schwierig, einen Zusammenhang zwischen den Erdbeben herzustellen.

Cels García wies darauf hin, dass Nachbeben zwar möglich, aber unwahrscheinlich seien. Diese seien in der Regel mit stärkeren Erdbeben verbunden. Er wies zudem darauf hin, dass die Erdbeben von Bunyola deutlicher spürbar war, da die Erschütterungen stark besiedelte Gebiete betroffen habe.