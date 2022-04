Nach kurzem Regenintermezzo wird es wieder sonnig auf Mallorca

Auf Mallorca wird es an diesem Donnerstag nass. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes zieht sich der Himmel ab Mittag in den meisten Regionen zu. Das kurze Regenintermezzo ist allerdings nicht von langer Dauer. Bereits am Freitag zeigt sich wieder die Sonne.

Der Donnerstag startet noch überwiegend sonnig auf der Insel. Gegen Mittag ziehen dann dichte Regenwolken auf. Vor allem im Tramuntana-Gebirge kann es am Abend zu teils starken Gewittern und Regen kommen. Dabei weht ein böig auffrischender Nordwind. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad. Nachts sinken die Werte auf 10 Grad.

Das Wochenende

Der Freitag beginnt mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen knacken die 20-Grad-Marke und erreichen in einigen Regionen 24 Grad. Am Samstag wird es unbeständig. Es wechseln sich Sonne, Wolken und Regenschauer ab. Der Sonntag verspricht wieder sonnig und mild zu werden. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt um die 16 Grad.