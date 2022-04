So wird das Wetter über Ostern auf Mallorca

Auf Mallorca bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen frühlingshaft. Nach aktuellen Prognosen des spanischen Wetterdienstes Aemet legt die Sonne allerdings am Mittwoch und Donnerstag eine kurze Pause ein. Dann kann es auch in einigen Regionen auf der Insel regnen.

Am Sonntag scheint fast überall die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad. Die neue Woche startet ebenfalls mit viel Sonnenschein. Dabei erreichen die Temperaturen ähnliche Werte wie am Vortag. Die Nächte bleiben bei 12 Grad mild.

Am Mittwoch und Donnerstag kann es wechselhaft werden. In einigen Regionen sind dann auch Regenschauer möglich. Das schlechte Wetter ist aber nur von kurzer Dauer. Passend zu Ostern zeigt sich dann wieder überwiegend die Sonne. Die Höchsttemperaturen erreichen 22 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 14 Grad.