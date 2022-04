So wird das Wetter in den kommenden Tagen auf Mallorca

Auf Mallorca setzt sich in den kommenden Tagen weiterhin die Sonne durch. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet erreichen die Temperaturen frühlingshafte Werte um die 20 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt in den nächsten Tagen unter 20 Prozent.

Der Freitag startet mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages wird erneut die 20-Grad-Marke geknackt. Dabei erwartet die Insel 12 Sonnenstunden. Auch die Nächte werden milder: Nachts kühlen die Temperaturen auf 13 Grad ab.

Am Samstag kann es in einigen Regionen vor allem am Vormittag noch bewölkt sein. Im Laufe des Tages setzt sich dann aber überall die Sonne durch. Der Sonntag wird sonnig und mild. Die Höchstwerte erreichen 24 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 14 Grad.