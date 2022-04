Frühlingshafte Temperaturen und Sonne satt auf Mallorca

Auf Mallorca hält an diesem Donnerstag endlich der Frühling Einzug. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet soll dieser Trend auch in den kommenden Tagen anhalten. Die Höchsttemperaturen erreichen 22 Grad.

Auch am Freitag scheint überwiegend die Sonne. Dabei bleibt es bei Temperaturen um die 20 Grad trocken und mild. Nachts sinken die Werte auf 9 Grad. Am Samstag bilden sich teils dichte Wolkenfelder, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen können dann sogar in einigen Regionen 24 Grad erreichen.

Am Sonntag setzt sich dann wieder die Sonne durch. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt 14 Grad. In der neuen Woche wird es wieder wechselhafter.