Auf Mallorca gestohlener Lamborghini in Llucmajor sichergestellt

Happy End für einen Lamborghini-Besitzer auf Mallorca. Dessen Anfang April in Santa Ponsa gestohlener Supersportwagen - Modell „Hurrican“ (Wert: ca. 200.000 Euro) - wurde von der Guardia Civil vor ein paar Tagen auf einer Finca in der Nähe von Llucmajor sichergestellt. Nach Medienberichten hatte die Polizei einen Tipp von Anwohnern der Gegend bekommen, die den Lambo bei dessen Ankunft in Llucmajor gesehen hatten.

Vollkommen unklar ist weiterhin, wer und warum den Wagen gestohlen hatte. Auch über den Besitzer ist nichts bekannt.