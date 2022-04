Kreisverkehr beim Deutschen-Hotspot Camp de Mar fast fertig

Der neue Kreisverkehr in der Nähe des Ortes Camp de Mar im Südwesten von Mallorca wird in den nächsten Tagen fertiggestellt. Das gab das Dezernat für Verkehr des Inselrats bekannt. Von Mittwoch, 4. Mai, an, können Verkehrsteilnehmer den Kreisverkehr nutzen.

Die zuständige Behörde weist daraufhin, dass trotzdem noch Arbeiten rundum die Verkehrsachse nötig sind. Das Projekt wurde im Januar begonnen und kostet insgesamt 1,6 Millionen Euro.

Ziel ist, die Sicherheit an der Kreuzung der beiden Landstraßen, die zum einen nach Andratx und zum anderen nach Camp de Mar führen, mithilfe des Kreisverkehrs zu erhöhen.