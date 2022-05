Corona-Pandemie: So hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Balearen

Die Corona-Pandemie ist auch auf Mallorca zwar weitgehend aus den Medien verschwunden, doch Ansteckungen gibt es nach wie vor, weshalb das regionale Gesundheitsministerium auch weiter Zahlen veröffentlicht. 290 neue Infizierte wurden für Dienstag offiziell registriert, hinzu kommt ein Todesfall.

Die Positivitätsrate beträgt damit 21,3 Prozent nach 23,5 Prozent im Schnitt in der vergangenen Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 116 Fällen pro 100.000 Einwohner, die 14-Tage-Inzidenz bei 280.

Was die einzelnen Inseln angeht, so ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca am höchsten: Sie befindet sich bei 286. Menorca lautet die Zahl 266, auf Ibiza 249.