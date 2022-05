Immer mehr illegale Autorennen in Gewerbeparks auf Mallorca

Illegale nächtliche Autorennen in Gewerbeparks in Palma de Mallorca nehmen offenbar überhand. Dies geschieht nach Medienberichten vom Mittwoch vor allem an Wochenenden.

In der Nacht zum Sonntag des vergangenen Wochenendes sei es im Polígono Son Castelló besonders hoch her gegangen. Gleich mehrere dieser illegalen Rennen hätten dort stattgefunden, meldete die Betreibergesellschaft Asima.

Die Gewerbeparks leeren sich nachts völlig, weshalb sich dann dort vorwiegend jugendliche Autofahrer aufhalten. Auch zu Partyexzessen kommt es in diesen Gegenden immer wieder.