Feueralarm in Arenal auf Mallorca

Über einem Lokal in El Arenal auf Mallorca ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Demnach hatte eine laute Explosion die Anwohner der Carrer Berga gegen 15.20 Uhr überrascht. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand wohl in einer Wohnung über der Bar Cupido aus.

Die Feuerwehr war vor Ort und konnte die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen. Nach Angaben der Rettungskräfte wurde eine Person durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt, eine weitere Person erlitt Schnittverletzungen an den Füßen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Guardia Civil hat die Ermittlungen aufgenommen.