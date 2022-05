Zwischen Barcelona und Palma de Mallorca verkehrt seit Montag eine Mixtur aus Fähre und Kreuzfahrtschiff. Wer sein Auto auf die "GNV Spirit" steuert, kann danach gleich in einen Pool an Deck springen, wie die seit einigen Monate auch in balearischen Gewässern aktive italienische Reederei mitteilte.

Des Weiteren verfügt das Schiff über einen Panorama-Raum, eine Außen- und Innenbar und einen speziellen Bereich für Haustiere. Die "GNV Spirit" wurde im Jahr 2001 auf einer deutschen Werft gebaut. Zunächst fuhr sie in griechischen Gewässern für Superfast Ferries, danach verkehrte sie zwischen Santander und Portsmouth in Großbritannien. Ähnliche Nachrichten Neue Fährverbindung im Sommer zwischen Mallorca und Menorca Das Schiff ist 204 Meter lang und kann 1600 Passagieren Platz bieten. 700 Autos können hinein. Jüngst wurde es mit einem Scrubber-System zur Minimierung von Emissionen ausgestattet.