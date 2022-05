Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" erwägen derzeit auch andere Fluggesellschaften in Nordamerika Direktverbindungen nach Mallorca in ihr Streckenprogramm aufzunehmen. Grund sei der unerwartete Erfolg von "United Airline", das ab Juni erstmals Direktflüge von New York nach Palma anbietet, die bereits im Vorfeld reißenden Absatz fanden.

Andere US-Airlines überlegten daher auch von anderen Standorten in den USA wie Los Angeles oder Miami Mallorca anzufliegen. Tourismusdezernent Andreu Serra hofft auf den Domino-Effekt: "Der Erfolg bei den Buchungen von United Airlines wird sicherlich auch andere Fluggesellschaften Mallorca und die anderen Balearen-Insel anzusteuern". Seines Wissen überlege "United Airlines" bereits, auch Flüge aus Kanada auf die Balearen anzubieten.