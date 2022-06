Auf Mallorca wird es ab Freitag richtig heiß. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet klettert das Thermometer in einigen Regionen bereits auf 35 Grad. Dabei scheint überwiegend die Sonne auf der Insel.

Am Donnerstag sind in einigen Gebieten noch vereinzelt Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen 28 Grad. Nachts sinken die Werte auf 19 Grad. Der Freitag startet mit viel Sonnenschein. Das Quecksilber klettert auf bis 35 Grad. Aufgrund von hohem Wellengang an der Nord- und Nordostküste gibt der spanische Wetterdienst in diesen Regionen die Warnstufe Gelb heraus.

Für Samstag und Sonntag meldet Aemet ebenfalls hochsommerliche Temperaturen. Vor allem in der Inselmitte werden erneut Höchstwerte bis 35 Grad erreicht. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt 23 Grad.