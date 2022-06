Auf Mallorca wird es an diesem Wochenende sommerlich. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet erwarten die Insel tagsüber Temperaturen bis zu 35 Grad. Zudem gibt es tropische Nächte: Das Thermometer sinkt nicht unter 20 Grad.

Am Freitag können sich in einigen Regionen vereinzelt Wolkenfelder bilden. Spätestens am Nachmittag setzt sich dann aber überall die Sonne durch. Die Temperaturen liegen in der Inselmitte bei 33 Grad. An den Küsten bleibt es bei 28 Grad milder.

Samstag und Sonntag scheint überall die Sonne. Das Quecksilber klettert auf 35 Grad. Nachts sinken die Werte auf 19 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt 23 Grad.

Auch in der kommenden Woche bleibt es bei viel Sonnenschein sommerlich. Nach aktuellen Prognosen des spanischen Wetterdienstes klettern die Temperaturen Ende nächster Woche dann sogar auf 39 Grad.