Riesenstau auf Palmas Ringautobahn Richtung Andratx nach Lkw-Unfall

Ein Unfall mit einem Lkw-Anhänger auf Mallorca hat am frühen Samstagmorgen zu kilometerlangen Staus auf Palmas Ringautobahn Vía de Cintura in Andratx geführt. Der Fahrer eines Lastwagens hatte auf der Autobahn Palma-Calvià die Kontrolle verloren und war aus noch unbekannten Gründen gegen die Leitplanken geprallt.



Infolge des Unfalls blieb der Transporter auf der Straße liegen, blockierte die Fahrspuren und behinderte so den normalen Verkehrsfluss nach und nach auf weiteren Abschnitten der Ringautobahn in Fahrtrichtung Westen.



Die Guardia Civil, die für die Verkehrssicherheit auf der Ringautobahn zuständig ist, leitete vor Ort erste Maßnahmen ein, um die Lage so schnell wie möglich wieder zu normalisieren. Der Verkehr wurde auf einer Fahrspur an dem Lastwagen vorbeigeleitet.