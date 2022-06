Die fünfte Folge der fünften Staffel der Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca – Der Spagat zwischen Job und Familie!” wird am Mittwoch, 15. Juni, ab 22.20 Uhr auf RTL Zwei ausgestrahlt.

Daniela und Lucas sind für einen großen Werbedreh nach Deutschland geflogen. Mit dabei: Töchterchen Sophia. Sie wird heute zum ersten Mal mit vor der Kamera stehen – ein großes Ereignis für die Fünfjährige. Früh morgens geht es los: schminken, frisieren, stylen. Wie schafft Daniela den Spagat zwischen Muttersein und ihrer Karriere? Kann sie beidem gerecht werden oder leidet eine dieser beiden Säulen in ihrem Leben? Die Working Mom gibt alles und posiert mit ihrer Familie vor den Kameras. Alle haben sichtlich Spaß und genießen das Blitzlichtgewitter.

Zurück auf Mallorca möchte Daniela die freie Zeit Sophia widmen. Denn kleine Mama-Tochter-Auszeiten sind der 34-Jährigen sehr wichtig. Dafür überlegt sich Daniela immer etwas Besonderes. Etwas, was Mädchen Spaß macht und wobei sie die Bindung zu ihrer Tochter stärken kann. Heute bekommen Daniela und Sophia die Haare geflochten, die Nägel lackiert und ein Prinzessinnen-Make-up verpasst. Wie die Mutter, so die Tochter. Genauso wichtig wie die Familienzeit ist jedoch, dass jeder in der Katzenberger-Cordalis-Familie kleine Inseln für sich schafft. Zum Ausgleich für die viele Arbeit und den Verpflichtungen als Mutter braucht Working-Mum Daniela Zeit für sich. Zeit für ein neues Hobby: Motorradfahren! Schon lange schwirrt ihr der Gedanke, einen Motorradführerschein zu machen, durch den Kopf.