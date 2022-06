An den Küsten von Menorca, der Nachbarinsel von Mallorca, können sich Besatzungen von Yachten das Essen künftig mit einer Drohne liefern lassen. Die Firma "Drone To Yacht" teilte mit, dass dieser Service erstmals am Freitag starten sollte.

Die Flüge würden vom Restaurant Miramar aus starten. Dieses befindet sich südlich von Ciutadella an der Cala Blanca. Den Angaben zufolge liegen dem Lokal bereits zahlreiche Bestellungen vor.

Drohnen dürfen auf Mallorca und den Nachbarinseln nur in ganz bestimmten Gebieten eingesetzt werden. In der Nähe Flughäfen ist dies strengstens verboten, über Städten und Dörfern ist es auch nicht ohne weiteres erlaubt.