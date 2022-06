Nach dem kurzen Regenintermezzo am Mittwoch und Donnerstag wird es wieder beständiger auf Mallorca. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet kann es vor allem in der ersten Tageshälfte am Donnerstag noch vereinzelte Regenschauer und Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen 28 Grad.

Passend zur Johannisnacht, die von Donnerstag auf Freitag an den Stränden gefeiert wird, soll sich in den meisten Regionen der Insel am Nachmittag wieder die Sonne zeigen. Auch am Freitag scheint überwiegend die Sonne. Die Tagestemperaturen liegen bei 30 Grad. Nachts sinken die Werte auf 20 Grad.

Am Samstag und Sonntag bleibt es trocken. Das Thermometer klettert in der Inselmitte auf 34 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 26 Grad.